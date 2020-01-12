Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika

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Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti
6 saat önce
Kuşadası'nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:18 Kaynak: İHA
Kuşadası'nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.
Kuşadası'nda Ocak ayının ilk Pazar günü güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereye kadar yükselince vatandaşlar ve amatör balıkçılar sahile akın etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil yolu, cafeler sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Sahilde çocuklarıyla yürüyüş yapan aileler, güneşin tadını çıkardı. Oyun parkları çocuklarla doldu taştı. El Heykeli önünde kurulan buz pistinde keyifli dakikalar geçirdi. - AYDIN
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