Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika

Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti

6 saat önce

Kuşadası'nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.

Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti, System.String[]

Kuşadası'nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.


Kuşadası'nda Ocak ayının ilk Pazar günü güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereye kadar yükselince vatandaşlar ve amatör balıkçılar sahile akın etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil yolu, cafeler sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Sahilde çocuklarıyla yürüyüş yapan aileler, güneşin tadını çıkardı. Oyun parkları çocuklarla doldu taştı. El Heykeli önünde kurulan buz pistinde keyifli dakikalar geçirdi. - AYDIN

Kuşadası, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

Son Dakika Haberleri
00:18 12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:50 Önce cinayet işledi ardından intihar etti - Son Dakika Haber
23:47 Bursa'da markette silahlı gasp - Son Dakika Haber
23:36 İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu - Son Dakika Haber
23:34 Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
23:04 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 00:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]