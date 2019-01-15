Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Virajı Alamayan Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Kuşadası'nda Virajı Alamayan Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Kuşadası'nda virajı alamayan kamyonet devrildi: 1 yaralıAYDIN - Kuşadası'nda virajı alamayan bir kamyonet devrildi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kuşadası'nda virajı alamayan kamyonet devrildi: 1 yaralı

AYDIN - Kuşadası'nda virajı alamayan bir kamyonet devrildi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası- Selçuk karayolunda seyir halinde olan 22 NH 824 plakalı bir kamyonet aşırı yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ayakta tedavi edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Yerel
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