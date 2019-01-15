Kuşadası'nda Virajı Alamayan Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Kuşadası'nda virajı alamayan kamyonet devrildi: 1 yaralıAYDIN - Kuşadası'nda virajı alamayan bir kamyonet devrildi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kuşadası
'nda virajı alamayan kamyonet devrildi: 1 yaralı
AYDIN - Kuşadası'nda virajı alamayan bir kamyonet devrildi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası- Selçuk
karayolunda seyir halinde olan 22 NH 824 plakalı bir kamyonet aşırı yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ayakta tedavi edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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