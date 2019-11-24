Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda virajı alamayan motorsiklet sürücüsü tabelaya çarptı; 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda virajı alamayan motorsiklet sürücüsü tabelaya çarptı; 1 ölü - Son Dakika

Kuşadası'nda virajı alamayan motorsiklet sürücüsü tabelaya çarptı; 1 ölü

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kuştur mevkinde virajı alamayan motorsiket sürücüsü hayatını kaybettiKaza, Kuştur mevkinde meydana geldi.

Kuşadası'nda virajı alamayan motorsiklet sürücüsü tabelaya çarptı; 1 ölü, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kuştur mevkinde virajı alamayan motorsiket sürücüsü hayatını kaybetti


Kaza, Kuştur mevkinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; Ege Tozduman (23) yönetimdeki motorsiklet Kuştur mevkinde seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Ege Tozduman yaklaşık 20 metre sürüklenerek düştü. vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ege Tozduman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Ege, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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