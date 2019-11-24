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Kuşadası'nda virajı alamayan motorsiklet sürücüsü tabelaya çarptı; 1 ölü
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kuştur mevkinde virajı alamayan motorsiket sürücüsü hayatını kaybettiKaza, Kuştur mevkinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kuştur mevkinde virajı alamayan motorsiket sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza, Kuştur mevkinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; Ege Tozduman (23) yönetimdeki motorsiklet Kuştur mevkinde seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Ege Tozduman yaklaşık 20 metre sürüklenerek düştü. vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ege Tozduman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - AYDIN
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