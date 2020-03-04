Kuşadası'nda 'vize muafiyeti' kararı sevinçle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 'vize muafiyeti' kararı sevinçle karşılandı - Son Dakika

Kuşadası'nda 'vize muafiyeti' kararı sevinçle karşılandı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin 11 Avrupa ülkesine vize muafiyeti sağladığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuşadası'nda 'vize muafiyeti' kararı sevinçle karşılandı, System.String[]

TÜRKİYE'nin 11 Avrupa ülkesine vize muafiyeti sağladığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Ege Bölgesi'ndeki önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, uygulamayla birlikte bu yıl Türkiye'ye Avrupa'dan gelecek turist sayısında patlama yaşanacağını söyledi.

Türkiye; Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz vatandaşlarına vize muafiyeti sağlama kararı aldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Uygulamaya göre, İngiltere dışında tamamı Avrupa Birliği'nde yer alan söz konusu ülkelerin vatandaşlarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 günlük turistik amaçlı seyahatte 90 gün süreyle vize zorunluluğu aranmayacak. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verilen karar, her yıl 100 binlerce turisti ağırlayan Ege Bölgesi'nin turizm merkezlerinden Kuşadası'nda sevinçle karşılandı.

'REKABET ŞANSIMIZ ARTTI'

Atılan adımın Türk turizmcisinin dünya genelindeki rakipleriyle rekabet etme şansını artırdığını belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na turizmciler olarak teşekkür ediyoruz. Uygulama, 11 ülkeden Türkiye'ye gelecek turist sayısında bu sezondan itibaren patlamaya neden olacak. Özellikle Kuşadası gibi kıyı kesiminde yer alan turizm destinasyonları, bu gelişmeden olumlu yönde etkilenecek. Biz Kuşadalı turizmciler olarak İrlanda'dan ilçemize gelecek ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü Kuşadası, İrlandalı turistlerin en çok tercih ettiği tatil beldelerinin başında geliyor" dedi.

'KAPSAM GENİŞLETİLİRSE 3'ÜNCÜ YAŞ TURİZMİ GELİŞİR'

İlerleyen dönemde uygulamada yer alan '180 günlük turistik amaçlı seyahatte 90 gün süreyle vize zorunluluğu aranmayacak' kuralının 120 güne kadar çıkarılabileceğini ifade eden Çiçek, "Eğer bu süre uzatılırsa, bizim 'Third Age Tourism' olarak adlandırdığımız ve dünya genelinde yaşlanan nüfusa yönelik yapılan turizm faaliyetleri ülkemizde canlanma fırsatı bulacak. Çünkü Türkiye'ye kış döneminde tatil yapmak için gelen 65 yaş üstü turistler ülkemizde daha çok vakit geçirmek istiyorlar" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:10 Kaynak: DHA
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