Kuşadası'nda voleybol şöleni

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası yarın başlayacak. Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda üç gün sürecek turnuvada Türkiye'den Aydın Büyükşehir Belediye spor ve VakıfBank'ın yanı sıra Yunanistan'dan Olimpiakos ve Almanya'dan Schweriner SC takımı yer alacak.

İlk gün saat 16.00 Schweriner-VakıfBank, 18.30'da Aydın BŞB-Olimpiakos maçları oynanacak. Toplam 6 maçı kapsayan kombinelerin 25 TL'den satılacağı organizasyonda tüm gelir Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm spor severleri salona davet etti.

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