Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda voleybol şöleni
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Kuşadası'nda voleybol şöleni

2 gün önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası yarın başlayacak.

Kuşadası'nda voleybol şöleni, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası yarın başlayacak. Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda üç gün sürecek turnuvada Türkiye'den Aydın Büyükşehir Belediye spor ve VakıfBank'ın yanı sıra Yunanistan'dan Olimpiakos ve Almanya'dan Schweriner SC takımı yer alacak.
İlk gün saat 16.00 Schweriner-VakıfBank, 18.30'da Aydın BŞB-Olimpiakos maçları oynanacak. Toplam 6 maçı kapsayan kombinelerin 25 TL'den satılacağı organizasyonda tüm gelir Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm spor severleri salona davet etti.


- Kuşadası
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
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