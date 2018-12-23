Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Yabancılardan Erken Yeni Yıl Kutlaması

Kuşadası'nda Yabancılardan Erken Yeni Yıl Kutlaması

59 dakika önce

Ev satın alarak Kuşadası'nda yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklular ile Hristiyan vatandaşlar yeni yılı erken kutladı.

Kuşadası'nda Yabancılardan Erken Yeni Yıl Kutlaması, System.String[]
Ev satın alarak Kuşadası'nda yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklular ile Hristiyan vatandaşlar yeni yılı erken kutladı.

Kuşadası şehir merkezindeki Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanan yabancı uyruklular ve Hristiyan vatandaşlar Hazreti İsa'nın doğumunu simgeleyen pankartlar açarak, ilahiler söylediler. Kutlamalara katılan yabancı uyruklular ise uzun süredir Kuşadası'nda yaşadıklarını ifade ederek, " Türkiye'de huzurlu bir yaşantımız var. Tatil için geldiğimiz Kuşadası'na aşık olduğumuz için ailece burada yaşamaya karar verdik. Özgürce yaşadığımız bu topraklar bizim ikinci vatanımız. Müslüman bir ülkede özgürce ve yerel yönetimin katkısı ile kendi inancımıza uygun etkinlikleri yapabiliyoruz. Bu dünyanın birçok yerinde bulamayacağınız bir ortam" diye konuştular. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:18 Kaynak: İHA

Kuşadası, Güncel
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