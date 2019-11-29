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Kuşadası'nda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda araç ters döndü
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde,yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ters döndü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde,yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ters döndü.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası İlçesinde tütüncüler kavşağı, Gülhan Arın bulvarında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 09 AVB 256 plakalı araç kontrolünü kaybetmesi sonucu ters dönerek devrildi..
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