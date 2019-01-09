Kuşadası'nda Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı
50 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz ekibi tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında yakalama emri bulunan T.E'nin (32) Hacıfeyzullah Mahallesinde bir ikamette annesinin yanında saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında yakalanan T.E'nin yapılan GBT sorgulamasında "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. T.E., çıkarıldığı adlı makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnönü Bulvarı adliye binası önünde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yapan polis ekipleri, A.C'nin (42) "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı belirledi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklan A.C., cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:47 Kaynak: İHA
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