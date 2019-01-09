Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı

Kuşadası'nda Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı

50 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kuşadası'nda Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibi tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında yakalama emri bulunan T.E'nin (32) Hacıfeyzullah Mahallesinde bir ikamette annesinin yanında saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında yakalanan T.E'nin yapılan GBT sorgulamasında "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. T.E., çıkarıldığı adlı makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnönü Bulvarı adliye binası önünde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yapan polis ekipleri, A.C'nin (42) "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı belirledi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklan A.C., cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var

'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:37:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]