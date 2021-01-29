Kuşadası'nda " yasak ırk " tartışması - Son Dakika

Kuşadası'nda " yasak ırk " tartışması

29.01.2021 17:56

Kuşadası'nda " yasak ırk " tartışması Kuşadası Belediyesi, yetkinin hayvan hakları komisyonuna ait olduğunu açıkladı Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşamakta olan bir vatandaş tarafından beslenen Pitbull cinsi köpeğe Kuşadası Hayvan Hakları Komisyonu tarafından el konularak...

Kuşadası'nda " yasak ırk " tartışması

Kuşadası Belediyesi, yetkinin hayvan hakları komisyonuna ait olduğunu açıkladı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşamakta olan bir vatandaş tarafından beslenen Pitbull cinsi köpeğe Kuşadası Hayvan Hakları Komisyonu tarafından el konularak Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmesi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada iddia edildiği gibi belediyelerin yasak köpek ırklarına el koyma ya da sahibine teslim etme gibi bir yetkilerinin bulunmadığına dikkat çekildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine göre Pitbull, Dogo argentino, Fila brasileiro, Tosainu ırkı köpekler ve bu ırklara ait olan melezlerin beslenmesinin, sergilenmesinin, üretilmesini ve reklam amaçlı kullanılmasının yasak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yasak ırklara mensup sahipli hayvanlara el koyma yetkisi Kaymakamlığa bağlı olan ve sekreteryasını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü Hayvan Hakları Komisyonuna aittir. Bu komisyonda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü temsilen bir kişi bulunmakta olup belediyenin tek başına el koymaya karar verme ya da uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Belediyelerin yükümlülüğü bu köpeklere el konulduktan sonra başlamaktadır. Belediye olarak bize teslim edilen köpeklere '7 emin' sıfatı ile yaşamlarının sonuna kadar Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde bakmakla yükümlüyüz. Şu anda merkezimizde 14 tane yasak ırka mensup köpek bulunmaktadır. Sahiplendirilmeleri yasak olduğundan bu köpeklere tarafımızca en iyi şekilde bakılmaktadır.

Dün Kuşadası Hayvan Hakları Komisyonu tarafından Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize teslim edilen "Ateş" ismindeki Pitbull cinsi köpek için de yasanın öngördüğü biçimde aynı prosedür uygulanmıştır. Söz konusu köpek şu anda Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altındadır ve tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılanmaktadır. Belediye olarak bu konudaki tek yetkimiz ve yükümlülüğümüz, yetkili kişi ve kurumlarca tarafımıza teslim edilen köpekleri koruma altına alarak yaşamlarının sonuna kadar bakımlarını üstlenmekle sınırlıdır. Bu köpekleri sahiplendirmemiz ya da doğaya bırakmamız yasal olarak mümkün değildir.

Kuşadası'nda yasak ırk tartışması
Kuşadası'nda yasak ırk tartışması
Kuşadası'nda yasak ırk tartışması
Kuşadası'nda yasak ırk tartışması

Kuşadası Belediyesi, Hayvan Hakları, Kuşadası, Pitbull, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda ' yasak ırk ' tartışması - Son Dakika


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