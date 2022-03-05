KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar tarafından, Rusya'nın askeri harekatı protesto edildi. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, "Savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Vatanımızın bir karış toprağını bile vermeyeceğiz" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanarak Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatına bir kez daha tepki gösterdi. Ellerinde İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okudu. Ulusal marşlar okunurken bazı Ukraynalılar, gözyaşlarını tutamadı. Ukraynalılar, 'Savaşa Hayır, Savaşı Durdur, Putin Katil, Ukrayna Yanıyor Susma' yazılı İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıdı. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği üyelerine CHP Kuşadası Kadın Kolları, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları da destek verdi. Kuşadası Belediyesi de sabah saatlerinde içerisinde gıda malzemesi ile kışlık giysilerin bulunduğu bir kamyonu savaştan kaçıp, İzmir'e gelen Ukraynalılara ulaştırılması için yola çıkardı.

'ÇERNOBİL'DEN DAHA KÖTÜ OLUR'

Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta sivillerin ölmeye devam ettiğini belirterek, "Savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Vatanımızın bir karış toprağını bile vermeyeceğiz. Kuşadası Belediyesi'nin de verdiği destekle Ukraynalılar için bir yardım kampanyası başlattık. İsteyen herkes kampanyaya katılabilir. Rusya, asker veya sivil ayrımı gözetmeksizin çocuklar da dahil herkesi öldürüyor. Son olarak Putin'in emriyle Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu. Nükleer santralde 6 blok var. Rusya nükleer santralleri hedef almaya devam ederse dünya Çernobil'den daha kötü bir felaket yaşar" diye konuştu.