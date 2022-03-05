KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU - Son Dakika
Üye Girişi

KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU

05.03.2022 16:01

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar tarafından, Rusya'nın askeri harekatı protesto edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar tarafından, Rusya'nın askeri harekatı protesto edildi. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, "Savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Vatanımızın bir karış toprağını bile vermeyeceğiz" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanarak Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatına bir kez daha tepki gösterdi. Ellerinde İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okudu. Ulusal marşlar okunurken bazı Ukraynalılar, gözyaşlarını tutamadı. Ukraynalılar, 'Savaşa Hayır, Savaşı Durdur, Putin Katil, Ukrayna Yanıyor Susma' yazılı İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıdı. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği üyelerine CHP Kuşadası Kadın Kolları, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları da destek verdi. Kuşadası Belediyesi de sabah saatlerinde içerisinde gıda malzemesi ile kışlık giysilerin bulunduğu bir kamyonu savaştan kaçıp, İzmir'e gelen Ukraynalılara ulaştırılması için yola çıkardı.

'ÇERNOBİL'DEN DAHA KÖTÜ OLUR'

Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta sivillerin ölmeye devam ettiğini belirterek, "Savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Vatanımızın bir karış toprağını bile vermeyeceğiz. Kuşadası Belediyesi'nin de verdiği destekle Ukraynalılar için bir yardım kampanyası başlattık. İsteyen herkes kampanyaya katılabilir. Rusya, asker veya sivil ayrımı gözetmeksizin çocuklar da dahil herkesi öldürüyor. Son olarak Putin'in emriyle Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu. Nükleer santralde 6 blok var. Rusya nükleer santralleri hedef almaya devam ederse dünya Çernobil'den daha kötü bir felaket yaşar" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU
KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU

YORUMLAR
500
Başkentte 'savaşa hayır' eylemi Başkentte 'savaşa hayır' eylemi Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Protesto, Kuşadası, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 17:21:09. #1.12#
SON DAKİKA: KUŞADASI'NDA RUSYA PROTESTOSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement