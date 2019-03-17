Kuşadası'nda Yaz Aylarını Aratmayan Görüntüler
22 dakika önce
Kuşadası'nda yaz aylarını aratmayan görüntülerAYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Mart ayında yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.
Kuşadası
'nda yaz aylarını aratmayan görüntüler
AYDIN - Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Mart ayında yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıkması ve hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Kuşadası'nda hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkmasını fırsat bilenler sahil bandına akın etti. Kuşadası merkezi ile dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahillerinde dolaşarak güzel havanın keyfini doyasıya yaşayanlar renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:10 Kaynak: İHA
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