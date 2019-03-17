Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Yaz Aylarını Aratmayan Görüntüler

Kuşadası'nda Yaz Aylarını Aratmayan Görüntüler

22 dakika önce

Kuşadası'nda yaz aylarını aratmayan görüntülerAYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Mart ayında yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.

Kuşadası'nda Yaz Aylarını Aratmayan Görüntüler, System.String[]
Kuşadası'nda yaz aylarını aratmayan görüntüler

AYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Mart ayında yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıkması ve hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Kuşadası'nda hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkmasını fırsat bilenler sahil bandına akın etti. Kuşadası merkezi ile dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahillerinde dolaşarak güzel havanın keyfini doyasıya yaşayanlar renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:10 Kaynak: İHA

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