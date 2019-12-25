Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi yenilenmemiş yol kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi yenilenmemiş yol kalmayacak - Son Dakika

Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi yenilenmemiş yol kalmayacak

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin farklı mahallelerinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi yenilenmemiş yol kalmayacak, System.String[]

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin farklı mahallelerinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapıyı yenilemek üzere gece gündüz demeden çalışan Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallerinde de yağmur suyu hattı döşemesi ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.


Kuşadası'nın merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başladığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallelerinde de eş zamanlı olarak yol yapım çalışmasına başladı. İkiçeşmelik Mahallesi 613 Sokak'ta yol açma çalışması tamamlanırken yağmur suyu hattı döşemesi yapılıyor. Sıcak asfaltlama yapılacak olan bölgede yer alan diğer sokaklarda ise en kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak. Kadınlar Denizi Mahallesi 560 Sokak'ta ise stabilizasyon ve bordür döşeme işlemleri tamamlandı. Sokağa sıcak asfalt dökülecek.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, havaların izin verdiği ölçüde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Kuşadası'nın yaz sezonuna farklı bir çehre ile girmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nın kaybedecek vakti yok. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden istifade eden Fen İşleri Müdürlüğümüz farklı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
21:00 Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı okullarda yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:56 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (2) - Son Dakika
20:54 Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü - Son Dakika
20:52 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (1) - Son Dakika
20:52 Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:04:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi yenilenmemiş yol kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]