Kuşadası'nda yazdan kalma günler - Son Dakika

Kuşadası'nda yazdan kalma günler
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti.
Hava sıcaklığının 15 dereceye yükseldiği Kuşadası'nda, vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti. Yurdun büyük bir bölümü kar ve yağmura teslim olurken, Kuşadası'nda vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkartıyor. Hafta sonu sıcaklığın 17 derece olması beklenen Kuşadası'nda, şehir dışından tatilcilerin gelmesi bekleniyor. - AYDIN
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