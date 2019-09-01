Kuşadası'nda yazlık evlere dadanan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kuşadası'nda yazlık evlere dadanan hırsızlık şüphelisi, polisin detaylı araştırması sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme olayı ile 16 Ağustos tarihinde Ege Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için detaylı bir araştırma başlattı. Olay yerleri ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameralarının asayiş ekipleri tarafından incelenmesi sonucunda her iki hırsızlık olayının şüphelisi olarak M.A. isimli bir kişi tespit edildi. Söz konusu şüphelinin Kadınlar Denizi'nde bir evde yaşadığının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonla M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen M.A. isimli şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. - AYDIN