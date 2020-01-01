Kuşadası'nda yeni yıl coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda yeni yıl coşkusu - Son Dakika

Kuşadası'nda yeni yıl coşkusu

6 saat önce

Kuşadalılar, 2020 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir sokak partisi ile girdi.

Kuşadası'nda yeni yıl coşkusu, System.String[]

Kuşadalılar, 2020 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir sokak partisi ile girdi. Efes Bandosu'nun muhteşem bir konser verdiği sokak partisinde sahne alan DJ Mami'nin performası yeni yıl coşkusunu zirveye çıkardı. Yeni yıla hemşehrileriyle birlikte giren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yeni başlangıçların ve umutların habercisi olan yeni yıl, bizler için yeni bir hizmet dönemi anlamına geliyor. 2020 yılında da kentimiz için durmaksızın çalışacağız" dedi.


2020 yılını, Kuşadası Belediyesi tarafından günler öncesinden ışıklandırılan meydan ve sokaklarda karşılayan Kuşadalılar, düzenlenen parti ile gönüllerince eğlendi. Saat 09.30'dan itibaren Kuşadası Belediyesi tarafından İlayda Otel önünde kurulan sahnede başlayan kutlamalar saatler 24.00'a yaklaştığında zirveye çıktı. Efes Bandosu'nun seslendirdiği şarkılar ve DJ Mami'nin performası ile hareketlenen yeni yıl kutlamalarına Başkan Ömer Günel de katıldı. 2020 yılını Kuşadalılarla birlikte karşılayan Başkan Ömer Günel "Yılbaşında hemşehrilerimizin güzel bir gece getirmeleri için elimizden geleni yaptık. Umarım düzenlediğimiz etkinliklerle Kuşadalı hemşehrilerimizin yeni yıla coşkuyla girmelerini sağlamışızdır. Yeni yılın tüm Dünya'ya sevgi, dostluk ve barış getirmesini diliyorum." dedi.


Kuşadası Belediyesi tarafından yeni yıl kutlamaları kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan dev kar küresi, ışıklı dev çam ağacı ve buz pateni büyük ilgi görürken makineden püskürtülen yapay kar kutlamalara renk kattı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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