Kuşadası'nda yeni yıl kutlamaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda yeni yıl kutlamaları - Son Dakika

Kuşadası'nda yeni yıl kutlamaları

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.

Atatürk Bulvarı'nın trafiğe kapatılmasıyla düzenlenen yılbaşı etkinliğine katılanlar burada yeni yılı düzenlenen konserlerle karşıladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşiyle birlikte sahneye çıkarak, "Yeni umutların yeşereceği, sevinçlerin ve mutlulukların çoğalacağı yeni yılın tüm ülkemize ve insanlığa mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." dedi.

Yılbaşı gecesi turistik tesisler ve eğlence yerleri çeşitli programlar düzenledi.

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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