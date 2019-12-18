Kuşadası'nda yerel üretici ile tüketici aracısız buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda yerel üretici ile tüketici aracısız buluşacak - Son Dakika Ekonomi

Kuşadası'nda yerel üretici ile tüketici aracısız buluşacak

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" açtı.

Kuşadası'nda yerel üretici ile tüketici aracısız buluşacak, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" açtı.


Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulacak olan satış alanı ile ilgili olarak kuralar çekildi. Yerel üreticiler ve Kuşadalılar uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşıladı.


Kuşadası Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların iyi tarım uygulamaları ile üretilen gıda ürünlerine aracısız ulaşımını sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" adıyla bir satış alanı açtı. Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda her hafta Perşembe günleri Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulacak olan satış alanında 143 Kuşadalı yerel üretici, ürünlerini satışa sunacak.


Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda faaliyet gösterecek olan yerel üreticilerin tezgah yerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekilişine katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel üreticileri desteklemenin önemine dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi olarak yerel üreticilerin desteklenmesi, yerel ürünlerin markalaştırılması ve pazarlanması hususlarında yetki ve imkanları dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Ömer Günel şöyle dedi:


"Yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak alanların oluşturulması ve vatandaşlarımızın iyi tarım uygulamaları ile üretilen gıda ürünlerine kolay ve ekonomik bir biçimde ulaşmalarını sağlamak sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir. Bu amaçla yaşama geçirmiş olduğumuz Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı projesinin hem yerel üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz açısından önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyoruz. Bu sokak aracılığıyla üreticilerimiz bin bir emekle ürettikleri ürünleri ekonomik bir değere dönüştürme fırsatı elde ederken tüketicilerimiz de gıda zincirlerine alternatif bir alışveriş alanına sahip olacak. Kentimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." - AYDIN

Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 16 bin yeni istihdam sağlanacak
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz

Son Dakika Haberleri
20:34 BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama - Son Dakika Ekonomi
20:30 BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama - Son Dakika Ekonomi
18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:48:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda yerel üretici ile tüketici aracısız buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]