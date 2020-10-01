Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik - Son Dakika

Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik

Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik Kuşadası'nda su sporları işletmecisi bir kişi tarafından deniz üzerinde bitkin halde bulunan yılan kartalı için seferberlik ilan edildi.

Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik

AYDIN - Kuşadası'nda su sporları işletmecisi bir kişi tarafından deniz üzerinde bitkin halde bulunan yılan kartalı için seferberlik ilan edildi. Bir gün boyunca bakımı yapılan ve dinlendirilen yılan kartalı, doğa severlerin çabalarıyla doğal ortama bırakıldı ve özgürlüğüne uçtu.

Kuşadası Körfezi'ndeki Pamucak sahillerinde su sporları işleten Okan Akdeniz isimli bir kişi teknesiyle gezinti yaparken deniz üzerinde yırtıcı olduğunu tahmin ettiği farklı bir kuş türüyle karşılaştı. Hareketsiz duran ve kaçmayan atmacaya benzettiği kuşu teknesine alarak kıyıya çıkartan Okan Akdeniz, bu konulardaki çalışmalarıyla bilinen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğiyetkililerine haber verdi. EKODOSD uzmanları tarafından teslim alınan kuşun incelemesi yapıldıktan sonra bunun bir Yılan Kartalı (Circaetus galicus) olduğunu tespit edildi. Bu arada, pelikan çalışmaları için Kuşadası'na gelen EKODOSD bilim danışmanı ve dernek üyesi Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş, kuşu hem inceledi ve hem de sağlık kontrolleri yaparak, bir yarasının olmadığını belirledi. Bir gün boyunca bakımı yapılan ve dinlendirilen yılan kartalı Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, Doç. Dr. Ortaç Onmuş ve EKODOSD üyeleri tarafından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın güney yamaçlarındaki kayalıklardan doğaya bırakıldı ve tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Yılan Kartalı (Circaetus galicus) ülkemizde yaz göçmeni yırtıcı bir kuş türüdür. Afrika'dan İlkbahar aylarında ülkemize gelerek, Sonbaharda tekrar göçerler. Bu Yılan Kartalı da, muhtemelen göç sırasında aşırı yorgun düşmüş. Lodos fırtınası nedeniyle denize düştüğünü, aç ve susuz kaldığını ve bu nedenle bitkin olduğunu düşünüyoruz. Kuşun gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, uçmasında bir sakınca görülmedi. Bir süre dinlenmesi ve beslenmesi EKODOSD tarafından sağlandı. Yılan kartallarının besini yılanlardır. Harika görünüşü olan yılan kartalları aynı zamanda agresif bir kuş türüdür. Doğa da böyle bir kuş görüldüğünde çok dikkat edilmelidir. Çok kuvvetli pençeleri ve gagaları vardır. Doğru tutulmadığında insana zarar verebilirler. Mutlaka bilen birinden ve uzmandan yardım alınmalıdır. Yırtıcı kuşların doğal denge içinde çok önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle yırtıcı kuşları ve onların yaşam alanları mutlaka korunmalıdır" dedi.

Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik
Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik
Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik
Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda yılan kartalı için seferberlik - Son Dakika

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