Kuşadası'nda Yılbaşı Kutlamaları
1 saat önce
Kuşadası yeni yıla Yeni Türkü konseri ile girdi.
Kuşadası
yeni yıla Yeni Türkü
konseri ile girdi. Soğuk havaya rağmen tatilciler Yeni Türkü konserini izlemek için İsmail Cem
Dostluk ve Barış Meydanı'nı doldurdu.
Yerli ve günübirlik turistlerin yanısıra Balkan ülkelerinden gelen turistlerin akınına uğrayan Kuşadası'nda yılbaşı gecesi açık olan otellerin tamamı doldu. Tatilciler yeni yıla oteller ile ünlü restoranların düzenlediği yılbaşı baloları ile girdi. Bu arada, Aydın
Büyükşehir Belediyesi ile oteller ve alış veriş merkezleri yılbaşı gecesi için süslemeler yaptı, yılbaşı ağaçları kurup, süsledi ve Kuşadası'nı rengarenk ışıklandırdı. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması "Mehmetçik'ten İlk İftar" Birinci Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi
Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi
Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi