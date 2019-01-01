Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Yılbaşı Kutlamaları

Kuşadası'nda Yılbaşı Kutlamaları

1 saat önce

Kuşadası yeni yıla Yeni Türkü konseri ile girdi.

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Kuşadası yeni yıla Yeni Türkü konseri ile girdi. Soğuk havaya rağmen tatilciler Yeni Türkü konserini izlemek için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nı doldurdu.

Yerli ve günübirlik turistlerin yanısıra Balkan ülkelerinden gelen turistlerin akınına uğrayan Kuşadası'nda yılbaşı gecesi açık olan otellerin tamamı doldu. Tatilciler yeni yıla oteller ile ünlü restoranların düzenlediği yılbaşı baloları ile girdi. Bu arada, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile oteller ve alış veriş merkezleri yılbaşı gecesi için süslemeler yaptı, yılbaşı ağaçları kurup, süsledi ve Kuşadası'nı rengarenk ışıklandırdı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

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