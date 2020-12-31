Kuşadası'nda yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika

Uygulama noktasında bulunan dedektör köpekler Aşil, Adam ve Jovy de denetimlere eşlik etti.

Kent girişindeki uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapan trafik ekipleri, tatilcilere sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla artan trafik ve tatilci akını nedeniyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Yılbaşını turistik tesisler ve yazlık konutlarda geçirmek isteyenlerin ilçeye gelmesi nedeniyle Kuştur ve Söke girişlerinde araç trafiği oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu akşam saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama sürecini ilçede geçirmek isteyenlerin gelişleriyle bölgede nüfus hareketliliği başladı.

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