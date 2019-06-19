Kuşadası'nda yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor
51 dakika önce
Kuşadası Belediyesi ekipleri kentin alt yapı ve üst yapı problemlerini gidermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kuşadası Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
ekipleri kentin alt yapı ve üst yapı problemlerini gidermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel
'in talimatıyla Kadınlar Denizi Mahallesi'nde uzun yıllardır bakımsız kalan sokaklarda yol yapım çalışmasına başladı.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaova Mahallesi 854, 856 ve Karaova sokaklarda yürütülen yol yapım çalışmalarının ardından Kadınlar Denizi Mahallesi 14., 17., 18., ve Şehit Baş Komiser Yaşar Aykaç sokaklarda yol yenileme çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında Kadınlar Denizi Mahallesi 14., 17., 18., ve Şehit Baş Komiser Yaşar Aykaç sokaklarda hafriyat ve tesviye işlemleri tamamlanarak sokaklara sıcak asfalt dökülmeye başlandı. Kaldırım ve bordürleri de yenilenen sokaklara ortalama 7 bin metre kare sıcak asfalt dökülecek. - AYDIN
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