Kuşadası'nda yöresel pazara yoğun ilgi - Son Dakika
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Kuşadası'nda yöresel pazara yoğun ilgi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, haftada bir gün kurulan ve tamamen organik ürünlerin satıldığı "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" vatandaşların yoğun ilgisine uğruyor.

Kuşadası'nda yöresel pazara yoğun ilgi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, haftada bir gün kurulan ve tamamen organik ürünlerin satıldığı "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" vatandaşların yoğun ilgisine uğruyor.


Kuşadası Belediyesi'nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla faaliyete soktuğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta faaliyete giren pazarda Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucaklı köylülerin ürettiği tamamı organik ve ev yapımı olan ürünler Kuşadalılar'ın beğenisine sunuluyor.


El açması gözleme ve bazlamanın da pişirildiği sokağa alış-veriş yapmaya gelenler için Aydın'ın ünlü lezzeti Keşkek de özel olarak dövülüp taze bir halde satışa sunuluyor. Ege'ye özgü otlar olan Şevketi Bostan, Arapsaçı, Sarmaşık ve ebegümecinin de tezgahları süslediği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda doğal yollardan üretimi yapılan yumurta ve bal gibi hayvansal gıdaları da bulmak mümkün.


Pazarda esnaflık yapan Cemal Dayı (60), Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu imkan sayesinde uzun uğraşlar sonucu elde ettiğimiz ürünlerimizi halkla buluşturabiliyoruz" dedi.


Her hafta düzenli olarak sokağı ziyaret ettiğini ifade eden emekli bankacı Nawal Karaer ise "Ben bir süre yurt dışında yaşadım. Daha sonra Kuşadası'na yerleştim. Şimdilik aradığım her ürünü burada bulamıyorum. Yine de böyle bir hizmetin belediye tarafından vatandaşlara sunulması çok güzel" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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