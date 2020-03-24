Kuşadası'nda Yunan askerlerinin geri ittiği 53 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

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Kuşadası'nda Yunan askerlerinin geri ittiği 53 sığınmacı kurtarıldı
31 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından botlarındaki motor sökülerek geri itildiği iddia edilen 50 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından botlarındaki motor sökülerek geri itildiği iddia edilen 50 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Kuşadası açıklarında hareketsiz duran lastik botta sığınmacıların yardım istediğini fark etti.
Bölgeye giden ekipler, 39 Suriye, 9 Irak, 4 Kongo, 1 Orta Afrika uyruklu 53 sığınmacıyı kurtararak kıyıya çıkardı.
Sığınmacıların, Yunanistan'a geçmek için açıldıktan bir süre sonra botlarındaki motorun Yunan Sahil Güvenliği tarafından söküldükten sonra geri itildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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