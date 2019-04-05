Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Yunanistan'ın Vize Ofisi Açıldı

Kuşadası'nda Yunanistan'ın Vize Ofisi Açıldı

1 saat önce

Yunanistan, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vize ofisi açtı.

Kuşadası'nda Yunanistan'ın Vize Ofisi Açıldı, System.String[]
Yunanistan, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vize ofisi açtı.

Kuşadası Ticaret Odasında tahsis edilen ofisin hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, vize başvuru merkezinin tekrar faaliyete başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ofisin 30 Eylül'e kadar açık kalacağını vurgulayan Papoulia, "Bu bölgelerde yaşayanlara ve gelen misafirlere hizmet sunmayı hedefliyoruz. İki komşu halkın turizm, kültür ve ticaret ilişkilerinin daha güçleneceğini düşünüyorum. Vize merkezinin kış aylarında açık kalması yönünde talep var. Atina ile görüştük bu açığı kapatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Papoulia, desteklerinden dolayı Kuşadası Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ise ofisin Kuşadası ve çevre ilçelerde yaşayanlara hizmet vereceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Yunanistan, Vize, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Yunanistan'ın Vize Ofisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]