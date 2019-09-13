Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda yürek burkan görüntü
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Kuşadası'nda yürek burkan görüntü

1 saat önce

Umuda yolculuk için her yolu deneyen göçmenlerin içinde kundaktaki çocuklar da bulunan hikayeleri yürekleri burkmaya devam ediyor.

Kuşadası'nda yürek burkan görüntü, System.String[]

Umuda yolculuk için her yolu deneyen göçmenlerin içinde kundaktaki çocuklar da bulunan hikayeleri yürekleri burkmaya devam ediyor. Kuşadası'nda sabaha karşı yakalanan 18'i çocuk, 11'i kadın 43 düzensiz göçmenin biri kundaktaki Suriyeli bebek çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, söz konusu hareket halindeki botu durdurdu. Durdurulan bot içerisindeki 42 Suriye ve 1 İran uyruklu toplam 43 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçak göçmenler arasındaki 4 aylık kundakta bir bebek bulunması dikkat çekti. Suriye uyruklu Ali ismindeki bebek sahil güvenlik ekipleri tarafından büyük bir titizlikle teslim alınırken, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da karnı doyuruldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göçmen Bürosu'na teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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