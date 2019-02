Kuşadası'ndaki Alan İçin 'Kafeterya Olmasın Botanik Park'a Dahil Edilsin' Talebi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Botanik Park'ın devamında bulunan Maliye 'ye ait arazinin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanıp, içindeki ağaçların bir kısmının kesilerek, kafeterya ve günübirlik kullanım alanı yapılmak istenmesi, tepkilere neden oldu. Kuşadalılar ve çevrecilerin sosyal medyadaki tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaları durdurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası sahilindeki Botanik Park'ın devamı niteliğindeki bitişik arazide kafeterya ve günübirlik kullanım alanı yapmak için perşembe günü çalışma başlattı. Bu kapsamda, o bölgedeki okalüptüs ağaçları ile son defne ağaçlarının bir bölümü kesildi. Kuşadası'nda yaşayanlar ve çevreciler, yapılanın doğa katliamı olduğunu öne sürüp, sosyal medyadan tepki gösterdi. Doğa tutkunları, söz konusu arazinin kafeterya ve günübirlik kullanım alanı yerine Botanik Park'a katılmasını istedi.Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), söz konusu alandaki deniz-bitki peyzajının, doğal zenginliklerin, koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılmasını önerdi. İş makinelerinin doğayı tahrip ettiği, ağaçların kesildiğini alanda EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve dernek üyeleri inceleme yaptı. İnceleninin ardından yazılı açıklama yapan Sürücü, şu ifadeleri kullandı:"Bitki envanter çalışmalarımız sırasında bahse konu olan günübirlik kullanım alanında da araştırmalarımız olmuştu. Alanda fıstık çamları (pinus pinea) ve Kuşadası kıyılarında kalabilen son defnelerin (laurus nobilis) varlığını tespit etmiş ve alanda yapılacak herhangi bir tesis durumunda bu değerlerin korunması için ilgili kurumları bilgilendirmiştik. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken önemli görevlerinden biri, günübirlik kullanım alanı dışında kalan, Korumar ve Adakule otelleri arasındaki 'Doğal Botanik Park' olarak ilan edilen alanın ve Adakule Otel ve eski Zinos Oteli arasında kalan Kemerönü mevkii 103 ada 16 parselde bulunan ve halihazırda park olarak görülen yaklaşık 32,9 hektarlık arazinin hem karasal, hem denizel biyoçeşitliliğinin zenginliği, nesli tehlike altındaki önemli türlere ev sahipliği yapması nedeniyle özel bir koruma statüsüne kavuşturmasıdır."'TURİZM KENTİ İÇİN BÜYÜK BİR ZENGİNLİK'Bahse konu alandaki kıyı bölgesinin sadece Milli Park'ta görülebildiğine dikkati çeken Başkan Sürücü, "Gerek su altı canlıları, gerekse nadir bitki örnekleri açısından kentin içinde böylesine zengin bir alanın olması, Kuşadası gibi bir turizm kenti için çok büyük bir zenginliktir. Alanlardaki deniz- bitki peyzajının bir arada bulunması, rekreatif faaliyet zenginliğini olanak sağlamaktadır. Hareketli topografik yapısı nedeni ile farklı açılardan görsel zenginliğin izlendiği seyir terasları ve bakı noktaları vardır. Bu bölge hem karasal, hem denizel türler açısından zengin biyoçeşitliliğe sahiptir" diye konuştu.BOTANİK TUTKUNLARI İÇİN GEZİ ALANI"Park alanlarının sahip olduğu doğal zenginlikler, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılması halinde Kuşadası ekonomisine de olumlu katkı sağlayacaktır" diyen sürücü şöyle devam etti:"Aynı zamanda eğitim kurumlarının bitkileri inceleme ve yaban hayatını tanıma gibi derslerini pratik olarak yapabileceği, yerli- yabancı konukların kent içinde doğal zenginliklerin olduğu bir alanda gezebileceği alternatif bir cazibe merkezi oluşacaktır. Geçmişte yaşanmış kötü bir örneğin olduğu düşünüldüğünde, özellikle bu alanların çevresindeki turistik işletmeler ve otellerin kendi gelecekleri açısından da her iki alana özel bir önem göstermesi gerekmektedir. Bu konuda Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, her kurum ve her birey, her iki alanın da bütünsel bir yaklaşımla korunması için elinden gelen desteği göstermeli ve katkıyı yapmalıdır."'KAMUNUN, BELEDİYELERİN GÖREVİ DOĞAYI KORUMAKTIR'Çevreci avukat Nilgün Öğünçlü de günübirlik tesis için de olsa yapılaşmaya karşı olduklarını söyledi. Öğünçlü, doğanın bir bütün olduğunu vurgulayıp, bir parçasının imarda günübirlik tesis alanı olmasının kamunun koruma görevini askıya almaması gerektiğini savundu. Öğünçlü, "Özel mülkiyet alanlarını hiç koruyamıyoruz. Kamu elindekileri mutlaka korumalıyız. Kamunun, belediyelerin görevi, doğayı talancılardan korumaktır. Doğal alanın bir metre ilerisi, iki metre gerisi, inşaat yapmaya yasal engel yok gibi düşünceler yanlışa götürür. Doğa bir bütündür. Bu bütünden bugün 10 metrekare, yarın 30- 40 metrekare derken, doğal çevre yok ediverilir. Örneğini Kuşadası'nda yaşayanlar olarak çok gördük. İmar planlarındaki imar hakkı Tanrı kelamı olmadığına göre, belediyeler, imar planlarını doğayı koruma doğrultusunda düzenlesin, doğayı korumak için günübirlik de olsa yapılaşmaya açmasın isteriz" diye onuştu.'TEPKİLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DURDU'Çalışma yapılan alanın Botanik Park sınırları içinde olması nedeniyle sosyal medyadaki paylaşımlarda yoğun tepki gösterilmesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yapılan çalışmaları durdurdu.Aydın Büyükşehir Belediyesi görevlileri, düzenleme yapılan alanın Botanik Park sınırları içinde olmadığını belirtip, bir kafeterya yapılacağını kaydetti.- Aydın