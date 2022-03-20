Kuşadası'ndaki avcılar, yabani meyve ağaçlarını aşıladı - Son Dakika

Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri, tabiattaki yabani meyve ağaçlarını aşılama etkinliğinde bir araya geldi.

Aşılama etkinliğine katılan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, kulüp üyeleri ile etkinliğe destek veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği yetkililerini tebrik etti.

Kulüp Başkanı Çağatay Aynalı, amaçlarının meyve ağaçlarından hayvanların ve insanların istifade etmesi olduğunu belirterek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğe Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Erdinç Kutsal ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı da katıldı.