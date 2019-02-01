Kuşadası'ndaki Boş Binada Çıkan Yangında AK Parti Adayının Afişi Zarar Gördü
31 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kullanılmayan eski bir otel binasında iki kişinin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin yolaçtığı yangında binada asılı bulunan Kuşadası AK Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de zarar gördü.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde kullanılmayan eski bir otel binasında iki kişinin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin yolaçtığı yangında binada asılı bulunan Kuşadası AK Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan
'ın tanıtım afişleri de zarar gördü. Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde boş ve kullanılmayan eski bir otel binasının üçüncü katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında binada asılı olan Kuşadası Ak Parti
Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de tahrip oldu. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay üzerine Kuşadası AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe
ve MHP
İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar
olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada yangına sebep oldukları belirlenen M.A (44) ve Y.A. (37) kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadesinde ısınmak için ateş yaktıklarını ve alevlerin bir anda büyümesi sonucu pankarta sıçradığı ve korkarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:26 Kaynak: DHA
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