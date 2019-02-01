Son Dakika Haberleri: Kuşadası'ndaki Boş Binada Çıkan Yangında AK Parti Adayının Afişi Zarar Gördü

Kuşadası'ndaki Boş Binada Çıkan Yangında AK Parti Adayının Afişi Zarar Gördü

20 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kullanılmayan eski bir otel binasında iki kişinin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin yolaçtığı yangında binada asılı bulunan Kuşadası AK Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de zarar gördü.

Kuşadası'ndaki Boş Binada Çıkan Yangında AK Parti Adayının Afişi Zarar Gördü, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kullanılmayan eski bir otel binasında iki kişinin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin yolaçtığı yangında binada asılı bulunan Kuşadası AK Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde  boş ve kullanılmayan eski bir otel binasının üçüncü katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında binada asılı olan Kuşadası Ak Parti  Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de tahrip oldu. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay üzerine Kuşadası AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgil aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada yangına sebep oldukları belirlenen M.A (44) ve Y.A. (37) kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadesinde ısınmak için ateş yaktıklarını ve alevlerin bir anda büyümesi sonucu pankarta sıçradığı ve korkarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

- Kuşadası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

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