Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü - Son Dakika

Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü

24.10.2020 12:43
Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından 'Can Dostlar Defin Alanı' adıyla açılan hayvan mezarlığına, yaklaşık bir yılda 73 köpek ile 16 kedi gömüldü.

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından 'Can Dostlar Defin Alanı' adıyla açılan hayvan mezarlığına, yaklaşık bir yılda 73 köpek ile 16 kedi gömüldü. Hayvan sahipleri, 700 metrekareden oluşan mezarlığı istediği zaman ziyaret edebiliyor.

Kuşadası Belediyesi'nce hayvanseverlerin talebi üzerine 2019 yılı Eylül ayında Yeniköy Yolu üzerinde açılan Can Dostlar Defin Alanı, evcil hayvan sahipleri açısından çok önemli bir ihtiyacı giderdi. 700 metrekarelik alan ile hayvanseverlerin uzun yıllar boyunca birlikte yaşadıkları evcil hayvanlarını kaybettiklerinde nereye gömecekleri sorunu ortadan kalkmış oldu. Çeşitli nedenlerle evcil hayvanlarını kaybeden vatandaşlar, Kuşadası Belediyesi'nin iletişim ve çağrı merkezi olan Güvercin Masa'ya yaptıkları başvuru ile can dostlarını ücretsiz olarak gömme olanağına kavuştu. Ücretsiz gömü hizmetinden yararlanmak için Hayvan Gömü Formu doldurmak yeterli. Evcil hayvan sahipleri, belediye görevlileri tarafından Can Dostlar Defin Alanı'nda gerçekleştirilen gömü işleminin ardından mezarları istedikleri zaman ziyaret edebildikleri gibi arzu ettikleri takdirde mezar taşı da yaptırabiliyorlar. Böylece kaybettikleri hayvanların mezarının nerede olduğunu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyorlar.2019 yılının Kasım ayında 16 yıldır birlikte yaşadığı 'Prenses' ismindeki 'pointer' cinsi köpeğini kaybeden Arzu Yaşar Öztekin, Can Dostlar Defin Alanı'nın evcil hayvan sahipleri açısından çok önemli bir hizmet olduğunu belirterek, "Benim evde 6 canım var. Biri 2019 yılının Kasım ayında 16 yaşındayken kaybettik. Hastalandığı ilk günden itibaren hep öldüğü zaman ne yapacağımı, nereye gömeceğim konusunda endişeleniyordum. Bahçem var. Bahçeye mi gömeyim veya başka bir yerde bir zeytin ağacının altına mı gömeyim diye düşünüp duruyordum. Prenses'in hastalığının ilerlediği dönemde Kuşadası Belediyesi'nin Can Dostlar Defin Alanı'nı açacağını duydum. Bu bende büyük bir sevince neden oldu. 16 yıl ona çocuğunuz gibi baktıktan ve evinizin en değerli bölümlerinde onunla vakit geçirdikten sonra öldüğü zaman nerede olacağı da çok büyük önem taşıyor. Evcil hayvanları olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Şu anda 'Prenses' diğer arkadaşlarıyla birlikte Can Dostlar Defin Alanı'nda huzura kavuştu. Kuşadası'nda böyle bir yerin olması çok anlamlı ve değerli. Ara ara gelip Prenses'i ziyaret ediyoruz. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü
Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü
Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü
Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü

Kuşadası Belediyesi, Can Dostlar, Kuşadası, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndaki hayvan mezarlığına bir yılda 89 hayvan gömüldü - Son Dakika

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