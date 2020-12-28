Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri, ev ve araçlardan gerçekleşen 17 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları belirledi.
Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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