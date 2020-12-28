Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonlarında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri, ev ve araçlardan gerçekleşen 17 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu

Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı

Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı