Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

23.01.2021 15:21
Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı mahallelerden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı mahallelerden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışmalarının ardından güvenlik kameralarını izleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken bazı şüphelilerin daha önce de aynı suçtan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da özel bir mülke yaklaştığı görülen fil, üç kişi tarafından yakılarak öldürüldü Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş Bağışıklık güçlendiren udi hindi, kilosu 700 liradan kapış kapış satılıyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Hafta sonları bize kısıtlı, onlara tatil! Sahile inen turistler güneşin tadını çıkardı Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada
Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indiriliyor Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indiriliyor         
15:53
Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı         
15:10
Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor         
14:51
Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı         
14:26
'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı         
13:40
Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı         
13:27
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 16:00:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'ndaki hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei