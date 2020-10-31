Kuşadası'ndaki kriz masası toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında oluşturulan kriz masası çalışmalarını sürdürüyor. Depremin hemen ardından oluşturulan ve tespit çalışmalarına başlayan kriz masası bugün Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü görevlileri ve birim müdürlerinin katılımıyla bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Depremin hemen sonrası, kriz masamızı oluşturduk. Ekiplerimiz evleri hasar görmüş tüm vatandaşlarımızın yardımına hazır. Tüm ihtiyaçlarınız için, Aydın Büyükşehir Belediyemize 444 40 09, Kuşadası Belediyemize 444 71 14 numaralı Çağrı Merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Hasarlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapılarak, vatandaşlarımızın bu süreci en hafif şekilde atlatması hedefleniyor " dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise " Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetinde yaşanan deprem nedeniyle Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah'tan bölgemize, halkımıza ve ülkemize böyle acılar ve afetler yaşatmamasını diliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm kuruluşları halkımızın hizmetinde olup herhangi bir dilek ya da talep veya tereddütü olan vatandaşlarımızın olabilen en seri ve yaygın bir şekilde bu beklentileri karşılanmaya çalışılmakta ve çalışılacaktır. Bunun için Kaymakamlık ve Belediye birimlerine başvuru yeterli olacaktır " diye konuştu. - AYDIN