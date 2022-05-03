Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu

03.05.2022 00:58
Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında bir kadın ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında bir kadın ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir otelin odalarından birinden kötü kokular gelmesi üzerine, otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri odada bir kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, kadının otele üç gün önce yerleştiği ve 'Rahatsız etmeyin' butonuna bastığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN

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112 Acil Çağrı, Kuşadası, Aydın, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'ndaki lüks otelde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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