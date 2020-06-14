Kuşadası'ndaki milli parkın sahilleri atlı jandarma timine emanet - Son Dakika

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güvenliğini atlı jandarma ekipleri sağlıyor. Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan



(JAKEM) turizm sezonu için milli park içindeki Kavaklı Jandarma Karakolu emrine görevlendirilen atlı jandarma ekibi, yaklaşık 15 kilometrelik alanda kuş uçurtmuyor.



Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini korumak için görev alıyor. Piknik ve mesire alanlarında asayişi sağlama, kaçak avcılık, hırsızlık, kaybolma, kapkaç gibi olaylarda araziye uygun hareket ettikleri için tercih edilen atlar, günübirlik yerli ve yabancı tatilcilerin de gözdesi oluyor.



Coğrafi konumu, bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle 27 bin 598 hektarlık alana sahip Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Turizm sezonu boyunca görev yapacak olan atlar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan atları kullanan ve kendi alanlarında uzman olan askerlerin en az birer yabancı dil bildikleri ve ilk yardım konusunda özel eğitimli oldukları öğrenildi. Atlı timler, sezon boyunca yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun, Karasu koylarında ve sahillerinde gün içerisinde belirli aralıklarla devriye geziyor. - AYDIN