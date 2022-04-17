Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi

17.04.2022 11:07
Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz aylarda ters şeritten gelen alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz aylarda ters şeritten gelen alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmada ters şeritten gelerek bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren alkollü sürücüye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kaza, 10 Ekim 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kuşadası - Söke karayolunda meydana gelmişti. Barış K. (41) kontrolündeki LEV HB 819 plakalı BMW marka otomobil Söke istikametinden Kuşadası istikametine ters şeritten ilerlemişti. Bu sırada Söke istikametine giden Mithat Balaman (55) kontrolündeki HI TC 1453 plakalı BMW marka otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada Mithat Balaman olay yerinde hayatını kaybederken, ters şeritten ilerleyen Barış K. ise yaralanarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kazada yaralanan Barış Kartal'ın Hastane'de yapılan muayenesinde ise 3.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kaza sonrası kimin ters yönden geldiği merak konusu olmuştu.

"Kazaya ait görüntüle tespit edildi"

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kazaya ait görüntüler tespit edilerek bilirkişiye gönderildi. Daha sonra kazada ölen Mithat Balaman'ın Avukatı Aybike Dilek Kardak, kazada bilinçli taksir hükümlerinin değil olması muhtemel kast hükümlerinin uygulanması gerektiğinden bahisle davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini, bu kazanın basit bir kaza değil cinayet olduğunu, sanığın kasten öldürme suçundan yargılanması gerektiğini belirterek dilekçe verdi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, delilleri değerlendirdikten sonra müşteki avukatı Aybike Dilek Kardak'ı haklı bularak davayı Söke Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

"Pişmanım dedi ama cezadan kurtulamadı"

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten Öldürme" suçundan yargılanan sanık Barış K. mahkemede " Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Doğduğumdan beri her iki senede bir yazları Türkiye'ye geliyorum, Soğucak mevkiinde yazlığımız vardır. Olay günü Kuşadası'nda alkol aldım, eve gitmek üzere aracımla yola çıktım, daha sonra Yaylaköy'e gidip çorba içmeye karar verdim. Yolda vazgeçip eve gitmek üzere aracımla ters şeride girdim. Aracımın farları yanıktı. Biraz gittikten sonra karşımdaki aracı gördüm, karşı tarafı uyarmak amacıyla uzun farlarımı yaktım. Ben olay anında alkollüydüm, çoğu şeyi hatırlamıyorum, ters istikamette sağ şeritten gidiyordum, pişmanım" dedi. Söke 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi sanık Barış K.'ya Türk Ceza Kanunu 81/1, 21/2 maddeleri çerçevesinde 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Barış Kartal tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi
Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi
Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi

YORUMLAR
500
Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı Başkan Ömer Günel'e büyük destek Başkan Ömer Günel'e büyük destek

Kuşadası, Aydın, Ekim, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:24:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement