Kuşadası'ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı - Son Dakika

Kuşadası'ndaki trafik kazasında baba ve kızı yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde motosikletin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde motosikletin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kuşadası- Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B., motosikleti ile bahçesinden çıkıp evine gitmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Motosikletin metrelerce sürüklendiğini gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Baba ve arkasında oturan kızı çağrılan ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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