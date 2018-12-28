Son Dakika Haberleri: Kuşadası'ndaki Uyuşturucu Operasyonu Şüphelilerinden 1'i Tutuklandı

Kuşadası'ndaki Uyuşturucu Operasyonu Şüphelilerinden 1'i Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yılbaşı öncesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 388 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 54 gram skunk ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'ndaki Uyuşturucu Operasyonu Şüphelilerinden 1'i Tutuklandı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yılbaşı öncesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 388 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 54 gram skunk ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 1'i tutuklandı. Diğer şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonlarını sıklaştırdı. İlçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine polis, şüphelileri takibe aldı. Dün sabah saatlerinde 35 yaşındaki S.A.'nın Değirmendere Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 388 gram 'kristal' olarak da bilinen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Aynı gün, polis, daha önce uyuşturucu kullandığı tespit edilen İ.C.'yi (38) Türkmen Mahallesi, Nilüfer Sokak üzerinde durdurdu. İ.C.'nin yapılan üst  aramasında 54 gram uyuşturucu madde 'skunk' bulundu. İ.C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden S.A., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, İ.C.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Güncel
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