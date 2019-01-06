Son Dakika Haberleri: Kuşadası'ndaki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kuşadası'ndaki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

53 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, evlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Kuşadası'ndaki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, evlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu sattığını belirlediği A.G. (45) ve F.S.'yi (38) bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün sabah harekete geçen polis, şüphelilerden A.G.'nin Hacıfeyzullah Mahallesi, F.S.'nin de Soğucak Mahallesi'ndeki evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 19 adet, 'fişek' olarak bilinen birer içimlik sarılmış toplam 352 gram esrar, 2,88 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. A.G. ve F.S. gözaltına alındı.

Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:31 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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