Kuşadası'ndan Azerbaycan'a "bayraklı" destek - Son Dakika

Kuşadası'ndan Azerbaycan'a "bayraklı" destek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na, Azerbaycan bayrağı asıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na, Azerbaycan bayrağı asıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince asılan bayrak, ilgi gördü. Günel, yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Azerbaycan'ın Gence kentinde masum sivillere yönelik uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek saldıran Ermenistan'ı kınıyorum. Kardeşimiz Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kuşadası olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olacağız. Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz."

Son Dakika

Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı

Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı

Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım

Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı

Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı