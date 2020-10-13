Kuşadası'ndan Azerbaycan'a "bayraklı" destek - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na, Azerbaycan bayrağı asıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince asılan bayrak, ilgi gördü.
Günel, yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'ın Gence kentinde masum sivillere yönelik uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek saldıran Ermenistan'ı kınıyorum. Kardeşimiz Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kuşadası olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olacağız. Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz."
- Kaynak: AA
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