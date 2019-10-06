Kuşadası'ndan çiftlik aldı
10 dakika önce
Buraya iki katlı ve yüzme havuzlu bir villa yaptıran teknik adam, inşası devam eden evin bahçesinde de organik tarım için gerekli düzenlemeleri yaptıracak.
Buraya iki katlı ve yüzme havuzlu bir villa yaptıran teknik adam, inşası devam eden evin bahçesinde de organik tarım için gerekli düzenlemeleri yaptıracak. Terim, yaz aylarını ailesiyle Kuşadası'ndaki yeni adresinde geçirmeyi planlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:21
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