Son Dakika Haberleri: Kuşadası'ndan çiftlik aldı
Son Dakika Magazin Haber

Kuşadası'ndan çiftlik aldı

10 dakika önce

Buraya iki katlı ve yüzme havuzlu bir villa yaptıran teknik adam, inşası devam eden evin bahçesinde de organik tarım için gerekli düzenlemeleri yaptıracak.

Kuşadası'ndan çiftlik aldı, System.String[]

Buraya iki katlı ve yüzme havuzlu bir villa yaptıran teknik adam, inşası devam eden evin bahçesinde de organik tarım için gerekli düzenlemeleri yaptıracak. Terim, yaz aylarını ailesiyle Kuşadası'ndaki yeni adresinde geçirmeyi planlıyor.

Kuşadası, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi
Şeyma Subaşı, leopar desenli bikinisiyle tatil pozu paylaştı Güzel şarkıcı Sıla'nın arabasının fiyatı dudak uçuklattı 1 milyonluk soruyu cevaplayan Arda Ayten, söylediği sözle takdir topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'ndan çiftlik aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]