Kuşadası'ndan Elazığ ve Malatya'ya gönül köprüsü - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ depremi nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Yardım çadırına akın eden 2532 vatandaş evlerinde bulunan ve satın aldıkları ihtiyaç malzemelerini Elazığ ile Malatya'da bulunan depremzedelere ulaştırmak üzere Kuşadası Belediyesi'ne teslim etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belediye Ana Hizmet Binası önünde kurulan yardım çadırına akın eden vatandaşlar, evlerinde bulunan veya satın aldıkları battaniye, kışlık giysi, bebek bakım ürünü, ayakkabı, oyuncak ile ısıtıcı gibi malzemeleri Elazığ ve Malatya'da bulunan depremzedelere göndermek üzere Kuşadası Belediyesi kampanya çadırına teslim etti.



Kampanyaya 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik'in yaptığı anlamlı bağış damgasını vurdu. Çelik, yarım asırlık anne yadigarı yorganını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan yardım çadırına getirerek felaketten etkilenen depremzedelere ulaştırılması için görevlilere teslim etti. Göz yaşlarına hakim olamayan Çelik, "Kuşadası Belediyesi'nin başlattığı etkinliği duyunca hemen buraya koştum. Annemin vefat etmeden önce bana hediye ettiği 50 yıllık yorganı hiç düşünmeden bağışladım. Üzerindeki kaplamayı annem kendi elleriyle yaptığı için değiştirmeye kıyamadım. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e de bu konuda hassas davrandığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yardım çadırına 2 buçuk yaşındaki oğlu Egecan ile birlikte gelip battaniye bağışında bulunan yürüme engelli Özdem Mecan kampanyayı başlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Bağışların ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaşacağından kuşku duymadıklarını kaydeden Özdem Mecan, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. - AYDIN