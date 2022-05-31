Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı

31.05.2022 20:15
Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na sefer yapan yolcu teknesi limandan açıldıktan sonra makine dairesi su almaya başlayınca yolcular arasında panik yaşandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na sefer yapan yolcu teknesi limandan açıldıktan sonra makine dairesi su almaya başlayınca yolcular arasında panik yaşandı. İçinde 70 yolcu, 6 mürettebat bulunan tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sabah saatlerinde Kuşadası'ndan Sisam Adası'ndaki Vaty limanına gitmek üzere 70 yolcusuyla hareket eden Sea Star Rhodes yolcu teknesi, limandan ayrıldıktan sonra su almaya başladı. Türk Karasularındayken makine dairesinden su alan tekne ağırlıkla yan tarafa eğilince yolcular arasında büyük panik yaşandı. Gemi kaptanının ihbarıyla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yolcu teknesini yedeğine alarak güvenli bir şekilde Kuşadası limanına çekti. Sisam Adası'na giderken yaşadıkları olay nedeniyle geri dönmek zorunda kalan çoğu yabancı uyruklu yolcular, çok kısa sürede olaya müdahale edip kendilerini kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.


Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı
Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ordu'daki Çamurlu Musluk Suyunu TBMM'ye Getiren Mustafa Adıgüzel: 'Önce Temiz Su Sağlayın, Asli İşinizi Yapın Ondan Sonra Gelin Buraya' Ordu'daki Çamurlu Musluk Suyunu TBMM'ye Getiren Mustafa Adıgüzel: 'Önce Temiz Su Sağlayın, Asli İşinizi Yapın Ondan Sonra Gelin Buraya' Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Kaynak: DHA

Sisam Adası, Yunanistan, Kuşadası, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 20:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement