Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları - Son Dakika

Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları

01.01.2021 20:45
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları, System.String[]

Kuşadası yeni yıla salgına karşı alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlaması eşliğinde girdi.

Kuşadası yeni yıla salgına karşı alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlaması eşliğinde girdi. Kuşadalılar evlerinde, turistler ve tatilciler için konakladıkları otellerde yeni yılın ilk gününü dinlenerek ve izolasyonlu bir şekilde karşıladı.

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının yanında İçişleri Bakanlığı'nın turistlere yönelik açıklamasıyla yeni yılın ilk günü Kuşadası sokaklarında, meydanlarında ve sahil bandında sessiz bir yılbaşı yaşandı. Turistler ile 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması için evleri yerine otelleri tercih eden tatilciler ise balo, canlı müzik ve benzer etkinlikler olmadığı için yeni yılın ilk gününü sakin şekilde geçirdi.

Yılbaşı için otelleri tercih eden tatilciler, evde daha az aktivite yapabildikleri için otelleri tercih ettiklerini belirterek, " Deniz havası ve Kuşadası'nın güzel havasını beğenip 4 gün boyunca bol dinlenmeli bir tatil geçireceğiz. 2020 nin çok kötü bir yıl oldu. Salgının bir an önce bitmesini ve normal yaşamın geri dönüp, yasaksız sağlıklı ve özgür bir yeni yıl diliyoruz " dediler.

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otel ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden ise yılbaşında rezervasyonların yüzde 40 ile sınırlı kaldığını belirterek, " Gelen misafirlerimiz daha çok normal otel tatili, dinlenme odaklı, izolasyonlu bir tatil geçiriyor. Herhangi bir program ve eğlencenin olmadığı, müzik programın olmadığı bir tatille misafirlerimizi ağırlıyoruz " dedi.

Kuşadası'ndaki bir otelin Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ise geçmiş yıllardaki gibi balo ve eğlencenin bu yıl olmadığını belirterek, " Misafirlerimiz sakin ve dinlenerek tatillerini geçiriyor " diye konuştu.

Turistler de meydanlara alınmadı

Bu arada, tatil için Kuşadası'nda bulunan yabancı turistler de Kuşadası polisi tarafından bakanlığın son genelgesi doğrultusunda bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen son genelge doğrultusunda, yılbaşında ve yeni yılın ilk gününde il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırıldı. - AYDIN

Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları
Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları

İçişleri Bakanlığı, Kuşadası, Yılbaşı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndan yeni yılın ilk günü izolasyonlu tatil manzaraları - Son Dakika


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