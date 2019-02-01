Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nı Üzen Ölüm

Kuşadası'nı Üzen Ölüm

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli yerel ve yaygın basın kuruluşlarında kameramanlık yapan Cengiz Kavas gece yarısı aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kuşadası'nı Üzen Ölüm, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli yerel ve yaygın basın kuruluşlarında kameramanlık yapan Cengiz Kavas gece yarısı aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Henüz 48 yaşında olan iki çocuk babası Cengiz Kavas, dün gece aniden rahatsızlandı. Bir süredir panik atak rahatsızlığı olduğu belirtilen Cengiz Kavas, eve çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavas sabaha karşı hayatını kaybetti.

Cengiz Kavas'ın ölümü Aydın'da üzüntüye neden oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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