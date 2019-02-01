Kuşadası'nı Üzen Ölüm
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli yerel ve yaygın basın kuruluşlarında kameramanlık yapan Cengiz Kavas gece yarısı aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli yerel ve yaygın basın kuruluşlarında kameramanlık yapan Cengiz Kavas gece yarısı aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.
Henüz 48 yaşında olan iki çocuk babası Cengiz Kavas, dün gece aniden rahatsızlandı. Bir süredir panik atak rahatsızlığı olduğu belirtilen Cengiz Kavas, eve çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavas sabaha karşı hayatını kaybetti.
Cengiz Kavas'ın ölümü Aydın'da üzüntüye neden oldu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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