Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nın 30 yıldır beklediği hizmet Türkmen Mahallesi'nden başladı
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Kuşadası'nın 30 yıldır beklediği hizmet Türkmen Mahallesi'nden başladı

6 saat önce

Kuşadası'nın kalbi Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yapılacak olan yenileme çalışmaları başladı.

Kuşadası'nın 30 yıldır beklediği hizmet Türkmen Mahallesi'nden başladı, System.String[]

Kuşadası'nın kalbi Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yapılacak olan yenileme çalışmaları başladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgenin tüm alt yapısı ve yolları yenilenecek.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülecek çalışmalar sonucunda Türkmen Mahallesi'nin bütünüyle yenileceğini ve çehresinin değişeceğini belirterek "Kuşadası'nın kalbi, Eski Türkmen baştan aşağı yenilenecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve ilgili tüm diğer kurumların iş birliği ile topyekün bir çalışma başlattık. 50. Yıl Caddesi ve Gençlik Caddesi arasında kalan bölgede su, kanalizasyon, kablolar ve yolların tamamını yenileyecek olan ekiplerimiz ilk kazmayı vurdu. Kuşadası'nın gelişimi ve değişimi için desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na tüm Büyükşehir bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bölge esnafımızın ve mahalle sakinlerimizin gerekli önlemleri almalarını rica ediyor, yaşayabilecekleri aksaklıklar için şimdiden özür diliyoruz" dedi.


Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar ile Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan, Türkmen Mahallesi Umut Sokak'ta başlayan çalışmaları yerinde inceledi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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