Kuşadası'nın aşçıları yeni başkanını seçti - Son Dakika

Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin (KUPAD) genel kurulu bugün Kuşadası Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Uğur Apak'ın aday olmadığı genel kurula tek liste ile giden profesyonel aşçıların yeni başkanı Aydın Sürer oldu.

1995 yılında kurulduğundan beri Türkiye Aşçılar Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin olağan kongresinde üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Uğur Apak aday olmadı. Guinness Rekorlar Kitabına giren ve Kuşadası'nda kurulan "dünyanın en büyük açık büfesi" rekoru ile Efes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Gastronomi Fuarı ve Ege Şefler Yarışmaları gibi önemli organizasyonlar gibi önemli organizasyonlara imza atan KUDAP'ın genel kurulunda mevcut başkan Uğur Apak aday olmadı.

Tek liste ile gidilen genel kurul sonunda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin yeni başkanı seçilen Aydın Sürer, 95 kayıtlı üyeleri bulunduğunu belirterek, 90 civarında kayıt olmayı bekleyen üye adayları bulunduğunu açıkladı. Mevcut Başkan Uğur Apak'ın isteği ve genel kurulun desteği ile KUPAD Başkanlığı görevine getirilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Sürer, "Birlikte çok güzel festivaller, yemek yarışmaları, organizasyonlar, sosyal sorumluluk projelerinde görev alacağımız günler çok yakında. Pandemi süreci er geç sona erecek ve derneğimizi üyelerimizle birlikte ele ele çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum" dedi.

KUPAD'ın eski başkanı Uğur Apak ise dernekte bayrak teslimi gerçekleştirme zamanı geldiği için kan değişikliği yaptıklarını açıkladı. Apak, büyük bir onurla üç dönem yürüttüğü başkanlık sürecinde kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederek, yeni başkanı Aydın Sürer ile yeni yönetimin başarılı olacağından emin olduğunu ifade etti. - AYDIN