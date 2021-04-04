Kuşadası'nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı - Son Dakika

Kuşadası'nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı

04.04.2021 10:39
Kuşadası'nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi'nin sanat ile spor gibi sosyal faaliyetlerin tek bir çatı altında yapılmasını sağlamak amacıyla tasarladığı 'Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi' projesi görücüye çıktı.

Kuşadası Belediyesi'nin sanat ile spor gibi sosyal faaliyetlerin tek bir çatı altında yapılmasını sağlamak amacıyla tasarladığı 'Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi' projesi görücüye çıktı. Belediye Başkanı Ömer Günel, projenin detaylarını Belediye Meclis Üyeleri, turizmciler, meslek odası kuruluşları ve STK temsilcileriyle paylaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, kente değer katacak vizyon projelerden biri olan Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi'nin detayları belli oldu. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi'nin yanında yer alan toprak sahada yapılması planlanan projenin tanıtımı için Kuşadası'ndaki Double Tree Hilton Otel'de bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, turizmciler, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılara barkovizyon eşliğinde bir sunum yapıldı. Sunumda, içerisinde kültür merkezi, ticari destek birimleri, spor ve sergi sarayı, yürüyüş ve heykel parkuru, fuaye alanı ile 500 araçlık otoparkı barındıran projeyle ilgili geniş kapsamlı bilgi verildi. Detayların paylaşılmasının ardından, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, projeyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Ömer Günel'in eleştirilere cevap vermesiyle sona eren sunum katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi projesinin Kuşadası'nın sosyal hayatına ve turizmine canlılık kazandıracağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Projenin detaylarını ilerleyen günlerde düzenleyeceğimiz toplantılarla Kuşadası'nda yaşayan her kesime anlatacağız. Toprak saha, bulunduğu konum itibariyle Kuşadası'nın merkezinde tek kalmış bir alan. Bu nedenle çok kıymetli bir arazi. Dolayısıyla doğru planlanması, olabildiğince ferah bir mekan olması için çabalıyoruz" dedi.

Projeyi hazırlarken, emekli ve engelli vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği bir engelsiz yaşam merkezi olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Projeye 15 Ekim tarihinde başlayıp 2 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Projeyi geliştirecek her türlü öneri ve eleştiriye açığız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı
Kuşadası'nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı
Kuşadası'nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı

Sivil Toplum Kuruluşları, Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı - Son Dakika Ekonomi


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