Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı
Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlandı.
Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlandı.
Kutlamalarda bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında resmi tören ve esir kız çocuğunu kurtarma temsili yapılmadı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Hükümet Konağı'na Türk bayrağı asıldı. Ardından Kaymakam Sadettin Yücel ve Başkan Ömer Günel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk törenine Kaymakam Yücel ve Başkan Ömer Günel'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - AYDIN
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