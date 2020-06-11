Kuşadası'nın emektar stadyumu 30 yıl sonra yenilendi

Kuşadası Belediyesi, 30 yıl önce hizmete giren kentin emektar spor kompleksi Özer Türk Stadyumu'nu yeniledi. Açıldığı günden bu yana Kuşadası'nda futbol maçlarından, resmi kutlamalara, Altın Güvercin Beste Yarışması'ndan dev organizasyonlara ve ünlü isimlerinin konserlerine ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu modern bir görünüme ve işlevsel bir yapıya kavuştu.



Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 1962-1967 yılları arasında Kuşadası'nda kaymakam olarak görev yaptığı sırada kentte turizmin gelişimine önemli bir katkı sunan Özer Türk'ün ismini taşıyan stadyumu bütünüyle yeniledi.



Spor müsabakalarının yanı sıra önemli kültür-sanat organizasyonlarına ve kutlamalara da ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu'nda sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında stadyum tribünlerini kapatan uzay çatı sistemi, kumlama yöntemiyle sökülerek 20 yıl kullanım ömrü olan 250 mikron epoksi ile boyandı. Eskiyen alüminyum sandviç panel kaplamalar sökülerek yerine çift tarafı elektrostatik boyalı sac kaplama ile imal edilen çatı kaplaması yapıldı. Stadyumun açık tribün alanında korozyon ve don nedeni ile parçalanan tüm beton yüzeyler temizlenerek yeniden sıvandı. Ayrıca stadyumun yedek kulübeleri, tribünleri, çim zemini ve koşu yolu da bütünüyle yenilendi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Özer Türk Stadyumu'nun Kuşadası için çok önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek "Özer Türk Stadyumu, uzun yıllar boyunca sportif etkinliklerin yanı sıra pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğin adresi olmuş, nice coşkulu kutlamaya ev sahipliği yapmış ve süreç içerisinde hemşehrilerimizin zihinlerinde simgesel bir değer kazanmıştır. Kentimiz için bu denli önemli olan bir alanı kentimize yakışır modern bir yapıya kavuşturmak için gerekli çalışmaları tamamladık. Bütünüyle yenilediğimiz stadyumumuzun kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Davutlar Stadyumumuzda en kısa sürede bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak hizmete girecektir" dedi.



